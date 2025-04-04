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الجمعة 04 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أكسيوس عن مسؤول أمريكي: من المرجح أن يزور نتنياهو واشنطن خلال الأسابيع القادمة

نتنياهو
نتنياهو
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أعلن موقع أكسيوس، اليوم الجمعة، أنه من المرجح أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيحاول حل مشكلة غزة التي دامت لعقود طويلة، ونسعى لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين في غزة.

وأضاف: "تحدثت مع نتنياهو ورئيس الوزراء الإسرائيلي قد يزورنا الأسبوع المقبل ".

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين قسريًا من قطاع غزة بهدف السيطرة على الأرض الفلسطينية.

وأشار إلى أن الاحتلال دمر كل شيء في غزة، معتقدًا أن ذلك سيدفع الفلسطينيين إلى المغادرة، مؤكدًا أن هذه الاعتقادات خاطئة.​

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، مستخدما جميع أنواع الآليات العسكرية البحرية والجوية والبرية.

وأمس الخميس، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمارة سكنية خلال اقتحام مدينة نابلس من حاجز المربعة، وداهمت عمارة قرقش في شارع المنجرة، وسط انتشار واسع في المنطقة.

نتنياهو واشنطن دونالد ترامب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة