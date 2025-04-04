رئيس مطاي تعقد اجتماع تنفيذي لوضع خطة عمل للفترة القادمة

عقدت المهندسة هويدة الشافعي رئيس مركز ومدينة مطاي، اجتماعا تنفيذا مع نواب رئيس المركز والسكرتير المالي والإداري رؤساء القرى والإحياء ورؤساء الإدارات بالوحدة المحلية لبحث خطة العمل بالمركز للمرحلة القادمة، بحضور محمود إبراهيم سكرتير الوحدة المحلية، وعماد محمود، وطه حسين والدكتور محمود شعيب وهشام عبد الحليم نواب رئيس المركز.

في بداية الاجتماع قدمت المهندسة هويدة الشافعى التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأكدت على مراعاة الجدية وبذل أقصى مجهود في العمل لتلبية احتياجات المواطنين كل في نطاق عمله. وحثت النواب ورؤساء القرى والإحياء بالمتابعة المستمرة وتكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق وصيانة الإنارة العامة والعمل بروح الفريق للحصول على نتيجه ترضى المواطنين بالمركز.

وتطرقت المهندسة هويدة الشافعى رئيس المركز، إلى أهمية رصد مخالفات البناء المخالف والإزالة الفوريه لها في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه لردع المخالفين، وأيضا الاهتمام بملف التصالح حيث وجهت بتسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات على المواطنين المتقدمين للحصول على التصالح، وترخيص المحال التجارية. والمتابعة المستمرة لملف المتغيرات المكانية.

كما شددت رئيس المركز على مراقبة الأسواق ومتابعة الحملات التموينية، ومتابعة منافذ بيع المنتجات الغذائية بسعر مخفض ضمن مبادرة بداية لخفض الأسعار ومتابعة المشروعات بالقرى والمدينة كالصرف الصحى، والرصف، والغاز الطبيعي.

وشددت المهندسة هويدة الشافعى، على رفع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية بالمدينة والقرى وفتحها للمارة والسيارات.

كما ناقشت رئيس المركز احتياجات كل إدارة من إدارات الوحدة المحلية لتحسين سير الأعمال بهذه الإدارات، كما وجهت بضبط عملية الحضور والغياب، ووضع إليه لعمل التحركات خارج الوحدة المحليه وعدم استغلال ذلك للهروب من مكان العمل، حيث شددت رئيس المركز على تحمل مديري الإدارات المسئولية، وإعطاء وقت العمل حقه.

وفي النهايه أكدت رئيس المركز على عدم التهاون مع المقصرين في العمل ومكافئه المجتهدين، وعلى الاستجابة السريعة لحل المشكلات التي تواجه المواطنين وجعلها أولوية.

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