مصادر سورية: غارات إسرائيلية على إدلب

أفادت "سكاي نيوز" عربية، بأن مصادر سورية أعلنت قيام سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارات جوية على مواقع في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية السورية، أن عشرات المدنيين والعسكريين أُصيبوا نتيجة غارات جوية إسرائيلية طالت عددًا من المناطق داخل البلاد خلال فترة زمنية قصيرة.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الغارات استهدفت خمس مناطق مختلفة خلال 30 دقيقة فقط، من بينها محيط مركز للأبحاث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق، بالإضافة إلى مطار عسكري في محافظة حماة، الذي تعرض لأضرار مادية جسيمة.

وأدانت الخارجية السورية بشدة هذه الهجمات، معتبرةً إياها "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" و"استفزازًا متعمّدًا يهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا وإطالة أمد معاناة الشعب السوري".