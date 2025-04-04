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الجمعة 04 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال يقصف محطة لتحلية المياه شرق حي التفاح بمدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت مصادر إعلامية فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنّت غارة استهدفت محطة لتحلية المياه في حي التفاح شرقي مدينة غزة، مما أدى إلى تدميرها بالكامل. ​

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع المدينة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة النار على منازل المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وشن جيش الاحتلال قصفا مدفعيا عنيفا ومتواصل شرقي حيي الزيتون والشجاعية شرق غزة.

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمارة سكنية خلال اقتحام مدينة نابلس من حاجز المربعة، وداهمت عمارة قرقش في شارع المنجرة، وسط انتشار واسع في المنطقة.

طيران الاحتلال قصف محطة لتحلية المياه شرق حي التفاح مدينة غزة