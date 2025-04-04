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الجمعة 04 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صندوق النقد الدولي: خطر كبير على الاقتصاد العالمي بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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حذّر صندوق النقد الدولي من أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي في ظل تباطؤ النمو الحالي. 

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن على واشنطن التحرك لإيجاد تسوية للتوترات التجارية الحالية.

وفيما يخص التعريفات الجمركية قال ترامب أن الإدارة الأمريكية منفتحة على مفاوضات التعريفات الجمركية إذا قدمت دول أخرى شيئا استثنائيا.

كما أضاف أن بريطانيا سعيدة بمعاملة واشنطن فيما يخص التعريفات الجمركية، وأعلن أن الإدارة الأمريكية ترحب بانخفاض أسعار الفائدة.

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