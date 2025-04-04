مصرع حداد إثر تصادم موتوسيكل بسيارة بإهناسيا المدينة ببني سويف

لقي شاب مصرعه على الفور إثر حادث سير نتيجة اصطدم موتوسيكل بسيارة بمركز ومدينة إهناسيا غرب بني سويف، وتم نقله إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لاتخاذ اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف إخطارا يفيد بمصرع شاب إثر اصطدام موتوسيكل بسياره بطريق قرية الأنصار التابعة لمركز ومدينة اهناسيا المدينة، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثه إلى مستشفى اهناسيا التخصصي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "محمد،ع،س" مقيم بقرية منشأة الأمراء التابعة لمركز ومدينة اهناسيا المدينة، يبلغ من العمر 17 عاما، يعمل بورشة حدادة بقرية الأنصار بمركز إهناسيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار الانتهاء من تصاريح الدفن.