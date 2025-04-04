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الجمعة 04 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: سنحاول حل مشكلة غزة التي دامت لعقود طويلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيحاول حل مشكلة غزة التي دامت لعقود طويلة، ونسعى لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين في غزة.

وأضاف: "تحدثت مع نتنياهو ورئيس الوزراء الإسرائيلي قد يزورنا الأسبوع المقبل ".

وتابع حديثه: "سأنظر في صفقة توافق فيها الصين على بيع "تيك توك" مقابل تخفيف التعريفات الجمركية ".

وفيما يخص التعريفات الجمركية قال ترامب أن الإدارة الأمريكية منفتحة على مفاوضات التعريفات الجمركية إذا قدمت دول أخرى شيئا استثنائيا.

كما أضاف أن بريطانيا سعيدة بمعاملة واشنطن فيما يخص التعريفات الجمركية، وأعلن أن الإدارة الأمريكية ترحب بانخفاض أسعار الفائدة.

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