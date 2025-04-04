ads
الجمعة 04 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق بأرض قرب المنشآت الصناعية بأبو زعبل.. صور

حريق أبو زعبل
حريق أبو زعبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الخميس، على حريق اندلعت بقطعة أرض فضاء على مساحة 2 فدان بالقرب من عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل بالخانكة تحويل على هيش وبوص.

تلقت غرفه عمليات القليوبية بلاغا يفيد اندلاع حريق بقطعة أرض فضاء على مساحة 2 فدان بالقرب من عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل بالخانكة تحوي على هيش وبوص.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وجرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة

وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر مادية، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على أسبابه. 

حريق أبو زعبل

IMG-20250403-WA0007
IMG-20250403-WA0007
IMG-20250403-WA0012
IMG-20250403-WA0012
IMG-20250403-WA0004
IMG-20250403-WA0004
IMG-20250403-WA0005
IMG-20250403-WA0005
IMG-20250403-WA0003
IMG-20250403-WA0003
IMG-20250403-WA0015
IMG-20250403-WA0015
IMG-20250403-WA0008
IMG-20250403-WA0008
IMG-20250403-WA0006
IMG-20250403-WA0006
الحماية المدنية بالقليوبية السيطرة على حريق قوات الحماية المدنية قطعة أرض فضاء انتداب المعمل الجنائي