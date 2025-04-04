السيطرة على حريق بأرض قرب المنشآت الصناعية بأبو زعبل.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الخميس، على حريق اندلعت بقطعة أرض فضاء على مساحة 2 فدان بالقرب من عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل بالخانكة تحويل على هيش وبوص.

تلقت غرفه عمليات القليوبية بلاغا يفيد اندلاع حريق بقطعة أرض فضاء على مساحة 2 فدان بالقرب من عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل بالخانكة تحوي على هيش وبوص.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وجرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة

وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر مادية، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على أسبابه.

حريق أبو زعبل

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