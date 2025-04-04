غلق أكبر مدينة ملاهي في دمياط وفصل المرافق عنها

تحولت مدينة ملاهي علي بابا في مدينة دمياط الجديدة إلى مدينة اشباح بعد أن تم فصل المرافق عنها واغلقت أبوابها أمام روادها خلال ايام عيد الفطر المبارك حيث انتابت حالة من الحسرة اسر موظفي وعمال مدينة ملاهي علي بابا اكبر مدينة ملاهي في مدينة دمياط الجديدة والتي تضم اكثر من ٢٥٠ موظف وعامل من مختلف الأعمار حيث ان عيد الفطر يعد هو الموسم الأكثر رواجا لديهم حيث يقبل الآلاف من الشباب والفتيات على الملاهي في ايام عيد الفطر.

تحولت إلى مدينة الأشباح

ويقول علي جلال احد موظفي الإدارة بالمكان ان المكان هو الأكثر رواجا ويزيد الإقبال عليها حيث انه على الرغم من المدينة أبوابها مغلقة من اكثر من اسبوع إلا انه يوميا ياتي اليها اطفال وأسر يسألون عن مواعيد التشغيل ويعودون مرة أخرى

واكمل أن المدينة بها العاب مختلفة عن مثيلاتها في مدن الملاهي الأخرى وهو ما يجعل الإقبال عليها متزايد وضخم وهو ما افتقدته المدينة خلال عيد الفطر هذا العام.

وطالب الأهالي والموظفين والعمال جهاز تنمية دمباط الجديدة بالتراجع عن القرار وإعادة تشغيل المكان مره أخرى وسداد اي أموال مطلوبة حيث ان الإدارة لا تمانع سداد المطلوب كمثيلاتها في مدينة دمياط الجديده حيث ان تم تسعير ارض الملاهى بارقام جزافيه لاتمت الواقع بصله وتعسفيه.

وأشار الى تعنت جهاز تعمير دمياط الجديدة مع إدارة الملاهي في حين كان من الممكن أن يتم التعامل بشكل انسانى والسماح بتشغيل مدينة الملاهي خلال اجازة العيد لحين تقنين الأوضاع مع جهاز التعمير حتى لاتضيع فرحه الأطفال والأسر الدمايطة خلال إجازة العيد.

وأضاف، أن المدينة بها العاب مختلفة عن مثيلاتها في مدن الملاهي الأخرى وهو ما يجعل الإقبال عليها متزايد وضخم وهو ما افتقدته المدينة خلال عيد الفطر هذا العام.