موجة نزوح جماعية غير مسبوقة| مئات الآلاف من الفلسطينيين يفرون من رفح بعد إعلانها "منطقة أمنية".. ووزارة الصحة في غزة تعلن استشهاد 97 شخصًا على الأقل

شهدت مدينة رفح واحدة من أكبر موجات النزوح الجماعي منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، حيث فر مئات الآلاف من السكان بحثًا عن مأوى جديد بعدما تقدمت بها القوات الإسرائيلية وإعلانها "منطقة أمنية". وأعلنت إسرائيل عن نيتها في السيطرة على أجزاء واسعة من القطاع، حيث بدأت قواتها التوغل في رفح، المدينة التي شكلت خلال الأشهر الماضية الملاذ الأخير لآلاف النازحين الفارين من مناطق القتال الأخرى.

توغل إسرائيلي واسع في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن قوات من الفرقة 36، التي تضم لواء غولاني واللواء المدرع 188 وكتيبة هندسة قتالية، تقوم بالتحرك في عدة محاور في مدينة رفح.

كما أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بظهور دبابات إسرائيلية تتجه نحو مدينة رفح وجنوب خان يونس.

من جانبه، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أمرًا بإخلاء سكان رفح إلى مناطق إنسانية محددة، وذلك بعد تطويق حيي تل السلطان والشابورة في المدينة، ما سمح بإنشاء ممرات لتسهيل مراقبة حركة خروج السكان.

استشهاد 97 فلسطينيًا في غارات جوية على الشجاعية وخان يونس

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الغارات الجوية الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيًا على الأقل بينهم 20 شخصًا على الأقل سقطوا في غارة جوية استهدفت حي الشجاعية في مدينة غزة فجر الخميس. كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس.

الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة في غزة

أصدر الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، أوامر إخلاء جديدة لسكان عدة أحياء في قطاع غزة، محذرًا من أنه بصدد تنفيذ عمليات عسكرية قوية في تلك المناطق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "إنذار عاجل وخطير لسكان قطاع غزة في مناطق الشجاعية، الأحياء الجديدة، التركمان، توسعة نفوذ، والزيتون الشرقي. نحن على وشك القيام بعمليات عسكرية شديدة في هذه المناطق".

شهداء ومصابين جراء غارات الاحتلال على خان يونس ومدينة غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن هناك شهيدة وعدة مصابين جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت محطة لتحلية المياه في حي التفاح شرقي مدينة غزة، مما أدى إلى تدميرها بالكامل. ​

وقال إعلام فلسطيني، أن هناك شهداء وجرحى بغارة للاحتلال على حي المنارة في خان يونس جنوب قطاع غزة. واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع المدينة. وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة النار على منازل المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وشن جيش الاحتلال قصفا مدفعيا عنيفا ومتواصل شرقي حيي الزيتون والشجاعية شرق غزة.