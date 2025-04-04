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الجمعة 04 أبريل 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم 3 آلاف كتكوت ويمتد لمزرعة مواشي بالفيوم

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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اندلع حريق هائل في مزرعة دواجن وامتد الحريق إلى مزرعة مواشي مجاور للمزرعة، في عزبة الشرائع التابعه للوحدة المحلية لقرية منشاة عتمان التابعة لمركز سنورس، محافظة الفيوم، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث أية خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في مزرعة دواجن، وامتد الحريق إلى مزرعة أخرى بدائرة مركز سنورس.

وبالانتقال والفحص تبين اندلاع الحريق في مزرعة دواجن ملك فرج سليمان، 60 عاما، وامتدت النيران إلى مزرعة مواشي  مجاورة للمزرعه.

وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى بقية المزارع المجاورة، دون حدوث أية إصابات أو خسائر بشرية.

وتبين من المعاينة الأولية حدوث الحريق نتيجه ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية لمزرعة الدواجن.

كما انحصرت التلفيات في نفوق 3 آلالاف كتكوت، وكمية كبيرة من التبن والعلف الخاص بمزرعتي الدواجن والمواشي، ومولد، وتم إخراج المواشي قبل اشتعال النيران بها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

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