اليمن.. تجدد الضربات الأمريكية على مواقع الحوثيين في كتاف بمحافظة صعدة

وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بتجدد الضربات الأمريكية على مواقع الحوثيين في كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن.

كشفت جماعة الحوثيين عن وقوع 36 غارة أمريكية استهدفت عدة مناطق في صنعاء وصعدة وعدد من المحافظات خلال الساعات الماضية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتابعت الجماعة: "اشتبكنا مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية تابعة لها، استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بمسيرات وصواريخ مجنحة".

وواصل الحوثيون: "عملياتنا العسكرية باتجاه إسرائيل لن تتوقف إلا بوقف عدوانها على غزة ورفع الحصار عنها".