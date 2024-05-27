الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الصين

التقى الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي والوفد المرافق له من اعضاء مجلس الكنائس العالمي، بممثلي حركة شنغهاي الوطنية الثلاثية (TSPM) ومجلس شنغهاي المسيحي (CC)، وقد رحب بالوفد القس شو يولان، رئيس لجنة شنغهاي التابعة لـ TSPM؛ القس يو غوانغزي، رئيس لجنة شنغهاي المركزية؛ القس قوه فنغ، نائب الأمين العام لـ Shanghai TSPM وCC؛ وشي مي يينغ، سكرتير العلاقات الخارجية في شنغهاي TSPM وCC.

ركزت المناقشات على الوضع الحالي للكنائس في شنغهاي وتعاونها مع أصحاب المصلحة الدينيين الآخرين.

وسلط القس شو يولان الضوء على دعم الحكومة لمساهماتهم المجتمعية، ومساعدة الأفراد والطلاب الفقراء، شنغهاي هي موطن لـ 170 كنيسة بروتستانتية.

وتحدث الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي عن رؤية مجلس الكنائس العالمي للسنوات القادمة، وخاصة خطط الذكرى السنوية الـ1700 لمجمع نيقية في عام 2025.

وتم تناول موضوعات مثل اللاهوت السياقي، والتشكيل المسكوني، وتحديات ما بعد الوباء للكنائس، والسلام، والمصالحة.

في قلب المناقشات، شددت بيلاي على أهمية وضع اللاهوت المسيحي في السياق الصيني ودعت TSPM وCC في شنغهاي إلى تعاون أوثق مع مجلس الكنائس العالمي.

التواصل مع قادة الكنيسة الوطنية

كما التقى الوفد بالمجلس المسيحي الصيني (CCC)، ممثلاً بالرئيس القس وو وي، واللجنة الوطنية للحركة الوطنية الثلاثية (TSPM)، ممثلة بالقس شو شياو هونغ، وكان من بين الحاضرين الآخرين الدكتور القس مانهونغ لين، نائب رئيس CCC والأمين العام، وجينغ تشين غو، المدير المؤقت للعلاقات الخارجية في CCC وTSPM.

وشدد الاجتماع على التغيرات الديناميكية التي شهدتها الصين في العقود الماضية، التي أصبحت الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتعاون الناجح بين الدولة والكنيسة لتخفيف حدة الفقر.

هدفت المناقشات إلى تعزيز العلاقات بين CCC وTSPM وWCC، وأشار القس شو شياو هونغ بإيجاز إلى تاريخ شراكة مجلس الكنائس العالمي مع مجلس الكنائس العالمي منذ أن أصبح عضوًا كامل العضوية في مجلس الكنائس العالمي في عام 1991، مع تقدير خاص لاحترام مجلس الكنائس العالمي لمبدأ الذات الثلاثة وسياسة الصين الواحدة.

كما سلط القس شو الضوء على أهمية وضع المسيحية في سياقها في الصين، ودراسة الإيمان من هذا المنظور، وتدريب الأجيال القادمة.

كما شرح بالتفصيل السياق التاريخي لمزيد من سياق الإيمان الذي يتقدم الآن بشكل نشط داخل الكنائس الصينية.

وأشار إلى أن المعهد المسكوني في بوسي كان له دور فعال في تثقيف الشباب المسكونيين. ويُنظر إلى الوحدة التي تعيشها الكنائس الصينية على أنها نعمة، وتعكس القيمة الثقافية الصينية التقليدية للشمولية.

وأشار القس وو إلى أن مجلس الكنائس العالمي ينتمي فقط إلى مجلس الكنائس العالمي باعتباره منظمة مسكونية، مما عزز التعاون الوثيق على مر السنين في تعيين ممثلين في الهيئات الإدارية وجميع لجان مجلس الكنائس العالمي تقريبًا وفي استضافة اجتماعات اللجان والهيئات الإدارية لمجلس الكنائس العالمي. لقد لعب مبدأ الذات الثلاثة للكنائس الصينية - الحكم الذاتي، والدعم الذاتي، والنشر الذاتي للإنجيل - دورًا حاسمًا في نمو الكنيسة ووحدتها منذ تطبيقها في عام 1950. وفقًا للقس وو، يضم المجتمع المسيحي البروتستانتي حوالي 38 مليون مسيحي، يدعمهم أكثر من 12.000 قسيس، و40.000 واعظ متفرغ، و200.000 واعظ علماني. هناك 22 معهدًا دينيًا ومدارس للكتاب المقدس تضم حوالي 3500 طالب، وتخرج 1100 سنويًا يخدمون في الكنائس. وتشكل طباعة الكتاب المقدس، بما في ذلك الطبعات بلغات الأقليات العرقية وبطريقة برايل، أولوية. ومع ذلك، تواجه الكنيسة تحديات مثل تأثير جائحة كوفيد-19، الذي أدى إلى انخفاض مؤقت في المعموديات وحضور الكنيسة. ومع ذلك، تُظهر الاتجاهات الحديثة انتعاشًا في العبادة الشخصية.

تحدث “بيلاي” عن الخطة الإستراتيجية لمجلس الكنائس العالمي، والتي تركز على تعزيز الزمالة، وتعميق التضامن والمجتمع، وفهم الرسالة، والتكوين المسكوني اللاهوتي، والعدالة المناخية، والدعوة إلى السلام في إطار رحلة العدالة والمصالحة والوحدة. وشدد على إمكانية التعاون مع TSPM وCCC، خاصة مع Nicaea 2025 القادمة

كما استقبل الوفد القس شي لي، نائب الرئيس والأمين العام لـ Jiangsu TSPM وCC. وقدم رؤى حول وضع الكنائس في جيانغسو، حيث يوجد حوالي 1000 قس وشيخ يخدمون 1400 جماعة. وناقش أيضًا مدرسة جيانغسو اللاهوتية، التي تقدم برامج جامعية مدتها أربع سنوات.

الجدير بالذكر يقوم الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، بزيارة الصين حاليًا (23-28 مايو) للتواصل مع قادة الكنيسة والدينيين على المستويين الوطني والإقليمي في شنغهاي ونانجينغ وبكين.

وينضم إليه في هذه الزيارة الهامة الدكتور فاسيلي أوكتافيان ميهوك، المدير التنفيذي لبرنامج العلاقات المسكونية بمجلس الكنائس العالمي.