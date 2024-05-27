اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة ورياح وأمطار بالسواحل

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ومائل للحرارة على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الاثنين نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 26 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمي والصغرى 22 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 27 درجة .

