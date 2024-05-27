في ذكرى ميلادها الـ 93.. قصة فاتن حمامة مع أعمالها الفنية

أحد أهم أيقونات السينما المصرية وسيدات الوسط الفني، قدمت للفن المصري ما يقرب من 100 عمل فني تنوع بين السينما والدراما، وكان النصيب الأكبر في الأعمال السينمائية، حيث عشقت الفن منذ نعومة أظافرها وقامت وهى طفلة بالمشاركة بدور قصير عام 1940 في فيلم "يوم سعيد" الذي قام ببطولته المطرب محمد عبد الوهاب.

تحل علينا ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية "فاتن حمامة" التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1931، وتوالت الأعمال الفنية المؤثرة في أذهان محبيها حتى وقتنا هذا، قامت الفنانة الراحلة بتقديم الكثير من الأفلام المأخوذة عن روايات كبار الأدباء مثل أبرزهم طه حسين، لطيفة الزيات، وإحسان عبد القدوس وقالت حمامة في كتابها إن أحب الأفلام إلى قلبها "دعاء الكروان".

فاتن حمامة تشارك في بطولة فيلم "دعاء الكروان" مع زهرة العلا و أحمد مظهر

من ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، "دعاء الكروان" رواية الكاتب الراحل طه حسين وجسدت من خلال سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة شخصية "آمنة" ولها علامة مؤثرة أمام الشاشة ومع الجمهور، وتعاون معها عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم زهرة العلا، أحمد مظهر، رجاء الجداوي وآخرين حقق العمل نجاحًا فنيًا باهرًا.

وشارك طه حسين بصوته في نهاية الفيلم، فاتن حمامة شاركت جمهورها بجملة مؤثرة في العمل وهي "مرت الأيام وإحنا ننتقل بين بلد لبلد، يا ويلي من اليوم اللي فات، ويا خوفي من اليوم اللي جاي".

فاتن حمامة تشارك في بطولة فيلم "الباب المفتوح" مع صالح سليم ومحمود مرسي

رائعة من روائع الكاتبة "لطيفة الزيات" فيلم "الباب المفتوح" الذي تم طباعته عام 1960، وتم إنتاجه عام 1963، وكانت تدور أحداث الفيلم في الأحوال السياسية في ذلك الوقت، وقدمت حمامة شخصية "ليلى" الفتاة التي كانت تحب أن تشارك وتثور في المظاهرات مطالبة بالاستقلال لكن والدها يرفض ذلك ويمنعها بالعنف، وتتوالى الأحداث من أجل إيجاد ذاتها بعيدًا عن أفكار المجتمع المناقضة لما تؤمن به.

فاتن حمامة وعمر الشريف.. إيزيس وأوزوريس السينما المصرية

تعاون الثنائي فاتن حمامة وعمر الشريف في عدد من الأعمال الفنية والتي بدأت بالصداقة وانتهت بالزواج، وأطلق عليها الوسط الفني "إيزيس وأوزوريس السينما المصرية"، حيث كان فيلم "صراع في الوادي" البداية رغم الاختلافات الكبيرة التي كانت بينهما.

كتبت الفنانة فاتن حمامة رسالة إلى الفنان عمر الشريف تعبر عن حبها الشديد له، وقالت: "أنا أحبك دائمًا وبالرغم مما أنت عليه أو ما ستكون عليه الآن أو لاحقًا، أحبك لأنني أيضًا وحتى هذا اليوم- أكثر شخص يعرفك، وجاهد في أن يعرفك".

تزوج عمر الشريف من فاتن حمامة عام 1955، وأنجب منها "طارق"، كما قدم الثنائي عدد من الأعمال الفنية التي مازالت حتى الآن عالقة في أذهان الجمهور مثل: "نهر الحب، أيامنا الحلوة، صراع في الميناء، سيدة القصر".