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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأردن وبريطانيا يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

الأردن وبريطانيا
الأردن وبريطانيا
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بحث الأردن وبريطانيا الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أمس الأحد، في بروكسل، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد أحمد طارق.

وتناول الاجتماع -طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية- تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة.

الأردن بريطانيا وقف اطلاق النار غزة