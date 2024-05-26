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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في خدمة الأحد بكنيسة العبور

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في اجتماع الأحد اليوم بالكنيسة الإنجيلية بالعبور، بحضور القس جوهر عزمي، راعي الكنيسة، والشيخ رضا البطل، عضو المجلس الإنجيلي العام، وشعب الكنيسة الإنجيلية بمدينة العبور.

وخلال الاجتماع، رحب رئيس الطائفة الإنجيلية بشعب الكنيسة، معبرًا عن سعادته بمشاركتهم الاجتماع، وألقى الدكتور القس أندريه زكي عظة تحدث فيها عن رسالة الطمأنينة، مؤكدًا "أن السيد المسيح هو الأمل والرجاء ورسالة السلام في كل التحديات التي تواجه حياتنا"، مضيفا: "وعلينا يا أحبائي أن نتذكر معًا اليوم كلمات السيد المسيح "أنا هو لا تخافوا"، و"نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا".

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