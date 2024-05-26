ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.

واستخدم المتهم الكيان الوهمي للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد 2 دفتر إيصالات إستلام نقدية – عدد 4 أكلاشيه – مجموعة طلبات وإستمارات إلتحاق بالكيان التعليمى– جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.