دفتر أحوال| عروس الدلتا تتألق.. الغربية تحقق نسبة إنجاز 226.7% في محو الأمية

كان صباح يوم مشرق في محافظة الغربية، حيث استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، الدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، لم يكن هذا الاجتماع كأي اجتماع عادي، بل كان مناسبة خاصة للاحتفال بإنجاز عظيم تكريم محافظة الغربية لحصولها على المركز الأول في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لثلاث سنوات متتالية.

منذ اللحظة الأولى، بدا الحماس والتقدير في عيون الجميع، فالمحافظة لم تكتف بمجرد المشاركة، بل تصدرت ترتيب محافظات الجمهورية في التصنيف الثلاث أرباع سنوي للعام 2023/2024. ليس بالأمر الهين محو أمية 67338 مواطن بنسبة إنجاز بلغت 226.7%.

بدأ اللقاء بكلمات إشادة من الدكتور عيد عبد الواحد الذي أثنى على الجهود الاستثنائية التي بذلتها محافظة الغربية، قائلًا لقد قامت المحافظة بمحو أمية 220000 ألف مواطن خلال الثلاث سنوات الماضية، وهذا إنجاز كبير يجعلنا نقترب من الوصول للصفر الافتراضي وإعلان محافظة الغربية خالية من الأمية".

لم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل نتاج جهود متواصلة ودعم لا محدود من المحافظ الدكتور طارق رحمي، الذي لم يتوانَ عن تقديم الدعم والمساندة لتنفيذ القوافل والمشروعات التنموية في الغربية، فما يقدمه المحافظ من دعم في تنفيذ هذه المشروعات يساهم بشكل كبير في تطوير العنصر البشري، والذي هو محور التنمية.

اختتم اللقاء بكلمات شكر وتقدير من ناصف، الذي أكد على أهمية استمرار هذا التعاون المثمر بين المحافظة والهيئة، مشيرا إلى أن التغير التنموي والخدمي الملموس في عروس الدلتا، يعزز من مشاركة الهيئة في تنفيذ المزيد من الأنشطة والفعاليات لتحقيق رؤية مصر 2030/2020 والوصول إلى محافظة خالية من الأمية.

كان هذا اللقاء بمثابة شهادة حية على أن العمل الجاد والمثابرة يمكن أن يصنعان الفارق ويغيران حياة آلاف الناس، مما يعزز من شعور الفخر والانتماء لدى كل من شارك في هذا النجاح العظيم.