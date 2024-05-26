وكيل تعليم الغربية يتابع أداء الطلاب لامتحانات الدبلومات الفنية بطنطا

أجرى المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم جولة لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية، شملت تفقد لجان مدارس الشهيد جندي مقاتل إبراهيم محمد رمضان الثانوية التجارية بنين بطنطا تأسيس عسكري، وطنطا النسيجية الصناعية المشتركة تأسيس عسكري، بإدارة شرق طنطا التعليمية.

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة أداء الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، حيث اطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحانات، ووضوح الورقة الامتحانية، مشيدا بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية جيدة للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية المنظمة خلال انعقاد امتحانات الشهادات العامة، وعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة الكترونية سلكية أو لاسلكية من شأنها المساعدة على الغش، والاستعانة بالعصا الالكترونية التي تم توفيرها بجميع اللجان الامتحانية، والتنبيه بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم والانضباط، حفاظاً على صالح جميع الطلاب.

كما وجه وكيل الوزارة أبنائه الطلاب بكلمات الحث والتشجيع، خلال أداء الامتحانات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في ماراثون الدبلومات الفنية، مؤكداً على اهتمام الدولة بقطاع التعليم الفني، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ومع انطلاق ثاني أيام امتحانات الدور الاول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 / 2024، بنوعياتها المختلفة، وفي ضوء حرصه على متابعة انتظام العملية الامتحانية خلال سير الامتحانات.