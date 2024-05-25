الآلاف من طنطا والمحلة وكفر الزيات يتوجهون لاستاد القاهرة لتشجيع الأهلي.. صور

توجهت أعداد كبيرة من جماهير النادي الاهلي بطنطا والمحلة وكفر الزيات ظهر اليوم لاستاد القاهرة الدولي لحضور المبارة النهائية لدوري أبطال أفريقيا وتشجيع ومؤازرة فريقهم في المبارة التي يخوضها أمام الترجي التونسي المقرر لها في الثامنة من مساء اليوم السبت.

وعلي نفس الجانب أعلنت الشركة الإفريقية للتأمين قائمة الممنوعات الخاصة بمباراة الأهلي والترجي التونسي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة، وهي كالتالي.

الشعلات الحرارية والولاعات والكبريت والمشروبات المحفوظة فى معلبات معدنية الكانز أو زجاجات زجاج يسمح بدخول العصائر والمياه المحفوظة فى زجاجات بلاستيكيه ولكن بعد نزع الغطاء ومواد حفظ الطاقه مثل الباور بنك والأسلاك الكهربائيه مثل الشواحن والهاند فري- المواد الدعائية أو اللافتات التى تحمل شعارات سياسية أو دعائية أو إعلانية يسمح فقط بدخول أعلام النادي الأهلي وعلم مصر.

عدم اصطحاب أقلام الليزر والصافرات التي تشبه صافرة الحكام والتي تسبب تشويشًا على أرض الملعب.

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