موهبتي يوفر دراسة الفنون للنشء الموهوبين بشمال سيناء

اجتمع ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم الأحد، مع مديريّ الادرات الطلائع ، والاستراتيجية ، وادراة العريش ،ومنسقي المشروع القومى لاكتشاف المواهب تحت شعار « موهبتي»، لمناقشة آليات التعاون لتنفيذ المشروع والإعلان عنه بمراكز الشاب .

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين، وتأهيل كوادر متخصصة في مجال اكتشاف الطلبة الموهوبين فنياً ورعايتهم، والتثقيف ونشر الوعي الفني في الميدان التربوي والمجتمع المحلي، فيما تتضمن فوائد البرنامج تنمية المواهب الطلابية الفنية من خلال تنفيذ برامج متخصصة والمشاركة في الفعاليات والمعسكرات والرحلات الصيفية، وتعزيز المواهب الطلابية من خلال المشاركة في الفعاليات والمسابقات والمؤتمرات الفنية المحلية والعالمية، ودعم المواهب الطلابية من خلال إقامة معارض وفعاليات سنوية لعرض إبداعات ونتاجات الطلبة الموهوبين فنياً، بالإضافة إلى توفير بعثات دراسية للطلبة الراغبين في دراسة الفنون

أكد "حسن عبدالوهاب "حرص الوزارة على اكتشاف الموهوبين فى مختلف الألعاب الرياضية والعمل على رعايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، فى ضوء السعى نحو صقل موهبتهم الفنيه ، الذى تنفذه الوزارة كمشروع قومى هدفه اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم وفق أسس علمية وتقديمهم كنواة للمنتخبات المصرية.

وآكد عبد المقصود رمضان مدير أدارة تنميه النشءأن البرنامج يهدف إلى اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين، وتأهيل كوادر متخصصة في مجال اكتشاف الموهوبين فنياً ورعايتهم، والتثقيف ونشر الوعي الفني ، فيما تتضمن فوائد البرنامج تنمية المواهب الطلابية الفنية من خلال تنفيذ برامج متخصصة والمشاركة في الفعاليات والمعسكرات والرحلات الصيفية، وتعزيز المواهب الطلابية من خلال المشاركة في الفعاليات والمسابقات والمؤتمرات الفنية المحلية والعالمية، ودعم المواهب الطلابية من خلال إقامة معارض وفعاليات سنوية لعرض إبداعات الموهوبين فنياً.