ساوثهامبتون يعود للدوري الإنجليزي الممتاز على حساب ليدز

تأهل فريق ساوثهامبتون، إلى منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، بعد الفوز على نظيره ليدز يونايتد، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، وذلم على ملعب "ويمبلى"، ضمن منافسات نهائى التصفيات التأهيلية للبريميرليج.

ونجح فريق ساوثهامبتون"القديسين" في خطف بطاقة التأهل، بعد ان سجل آدم أرمسترونج هدف فى الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

ساوثهامبتون ثالث الفرق المتأهله



بهذه النتيجة أصبح ساوثهامبتون، ثالث الفرق العائده للبريميرليج بعد صعود ليستر سيتي وإبسويتش تاون بشكل مباشر عقب احتلالهما المركزين الأول والثاني في ترتيب "التشامبيونشيب".

وخاض ساوثهامبتون، الملحق المؤهل بعد احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب دوري التشامبيونشيب، ليشارك به رفقة ليدز ووست بروميتش ونوريتش سيتي.

ساوثهامبتون يعود للبريميرليج



ولم يستمر ساوثهامبتون سوى عام واحد فقط فى دورى الدرجة الأولى، قبل أن ينجح في العودة للدوري الممتاز ، ليحرم ليدز يونايتد من الظهور مجددا في البريميرليج، إذ يتحتم عليه المحاولة من جديد في الموسم القادم.

بينما هبط من الدورى الممتاز، كل من لوتون تاون وبيرنلي وشيفيلد يونايتد.