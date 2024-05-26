ضد جرائم الحرب والإبادة الجماعية.. قرارات دولية لا يعترف بها الكيان الصهيوني

توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وهذه القرارات تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك احتلال المستوطنات، حقوق الإنسان، والحلول السلمية للنزاع، وأبرز هذه القرارات:

الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت العديد من القرارات المتعلقة بإسرائيل والفلسطينيين، ومنها:

قرار 194 (1948): يدعو إلى السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويض من لا يرغب في العودة.

قرار 3236 (1974): يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويؤكد على حقه في العودة.

قرار 67/19 (2012): يعترف بدولة فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 58/292 6 مايو 2004: أكد أنّ وضع دولة فلسطين محتلة منذ 1967.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 66/225 22 ديسمبر 2011: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 10/22 عام 2023 : قرار صادر عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة دإط-10/23 10 مايو 2024 : ترقية حقوق دولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مراقبة.

مجلس الأمن

قرار 242 (1967): صدر بعد حرب الأيام الستة، ودعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال النزاع، واحترام سيادة كل دولة في المنطقة.

قرار 338 (1973): صدر خلال حرب أكتوبر، ويدعو إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار 242.

قرار 446 (1979): يعتبر أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس لها أي شرعية قانونية، ويطلب من إسرائيل التوقف عن بناء المستوطنات.

قرار 465 (1980): يكرر الدعوة إلى وقف بناء المستوطنات ويطلب من الدول الأعضاء عدم تقديم أي مساعدة قد تُستخدم في المستوطنات.

قرار 478 (1980): يدين قانون القدس الإسرائيلي الذي يعلن القدس كاملة وموحدة كعاصمة لإسرائيل، ويطالب الدول الأعضاء بسحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.

قرار 2334 (2016): يدين القرار بشكل قاطع جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشدد على أنّها "انتهاك جسيم للقانون الدولي" و"عقبة رئيسية أمام حل الدولتين".

قرار رقم 1435 لعام 2002: طالب بإنهاء احتلال المقاطعة، مقر رئيس السلطة الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات، وشجب إعادة احتلال المدن الفلسطينية وفرض القيود على حرية حركة المواطنين والبضائع ونوّه على ضرورة احترام ميثاق جنيف الرابع لعام 1949.

قرار رقم 1515 لعام 2003: طالب المجلس مرة أخرى بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف في المنطقة، وأيد خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية.

قرار رقم 1544 لعام 2024: أدان المجلس قتل المدنيين الفلسطينيين وهدم منازلهم في رفح، وأكد على تأييده لخريطة الطريق التي سبق وصادق عليها في قراره 1515 لعام 2003.

وهناك قرارات عديدة تندد بالعنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: جرى إصدار العديد من القرارات التي تدين العنف الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تلك المتعلقة بأعمال القصف والهدم والاعتقالات التعسفية.