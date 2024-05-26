إحباط تهريب هواتف محمولة بجمارك مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة وليد عيسى مدير ادارة جمرك مطار برج العرب من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 و قانون الاستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .



أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة خطوط طيران العربية اشتبه محمود غنيم رئيس الوردية في الراكب ا . ا .ح مصري الجنسية ، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صالح وجرجس ثابت مأمورى الفحص وشريف حسن مدير الإدارة أفادوا بملاحظة وجود أجسام غريبة و كثافات مختلفة بأحد حقائبه .

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من أحمد محي ومحمد أحمد فؤاد ونورهان غازي مأموري الحركة ومحمد فياض مأمور الامن الجمركي فتبين وجود 16 هاتف محمول أنواع وماركات وموديلات مختلفة .

وقدرت القيمة الجمركية 106 ألف جنيه.

قرر جمال طه المشرف على الادارة العامة لجمارك الموانئ الجوية وإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2024 .

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .