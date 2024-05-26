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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

أمين سر حقوق الشيوخ تطالب بزيادة مخصصات القطاع الصحي بخطة التنمية الاقتصادية

النائبة رشا اسحق
النائبة رشا اسحق
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أكدت النائبة رشا اسحق امين سر لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أهمية العمل علي الاستثمار في البشر و بناء حقيقي للانسان المصري و التركيز علي تنمية رأس المال البشري و خاصة مع وجود اكثر من ٥٦٠٠ مولود يوميا في مصر بواقع ٤ مواليد كل دقيقة حسب اخر تصريح  لوزير الصحة .

وقالت في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بشأن مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/202،  : “من المعروف ان مثلث الخطر في اي بلد او مجتمع هو الفقر و الجهل و المرض، مشيرة الي ان البنك الدولي اعلن قائمة الدول الاكثر معاناة من تضخم اسعار الغذاء في ٢٠٢٣ و للاسف جاءت مصر في المرتبة الاولي بنسبة ٣٦% ”.

وطالبت بزيادة مخصصات التعليم لانه بالرغم من توفير ميزانية لانشاء فصول جديدة الا انه مازال هناك عجز صارخ في اعداد المدرسين و أخشي ان يأتي الوقت الذي نجد فيه مدارس بلا مدرسين .

كما طالبت بزيادة كبيرة في مخصصات القطاع الصحي و توفير الخدمة الصحة لجميع المواطنين ، و علاج مشكلة عجز اعداد الاطباء و التمريض في المستشفيات الحكومية بما يمثل عبء كبير يقع علي كاهل الطبيب و هذا أدي الي زيادة عدد استقالات الاطباء من المستشفيات الحكومية بمعدل ١٢ طبيب يوميا .

وأكدت ضرورة حل مشكلة  نقص الادوية في مصر و الذي وصل لدرجة الشح لاول مرة منذ ٥٠ سنة، فهناك عجز كبير في ادوية السكر و الضغط و الغدة و العديد من الامراض المزمنة بالاضافة لادوية البرد و الاسهال و المضادات الحيوية و غيرها .

واوصت  بالعمل علي زيادة مخصصات التعليم و الصحة لتحقيق التنمية الحقيقية في هذين القطاعين بما يعود بالنفع مباشرة علي باقي القطاعات الاخري من زراعة و صناعة و سياحة و تكنولوجيا و اتصالات و غيرها  من كافة القطاعات الحيوية و الخدمية و الاجتماعية .   

النائبة رشا أسحق لجنة حقوق الإنسان مجلس الشيوخ الاستثمار في البشر رأس المال البشري وزير الصحة