أمين سر حقوق الشيوخ تطالب بزيادة مخصصات القطاع الصحي بخطة التنمية الاقتصادية

أكدت النائبة رشا اسحق امين سر لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أهمية العمل علي الاستثمار في البشر و بناء حقيقي للانسان المصري و التركيز علي تنمية رأس المال البشري و خاصة مع وجود اكثر من ٥٦٠٠ مولود يوميا في مصر بواقع ٤ مواليد كل دقيقة حسب اخر تصريح لوزير الصحة .

وقالت في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بشأن مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/202، : “من المعروف ان مثلث الخطر في اي بلد او مجتمع هو الفقر و الجهل و المرض، مشيرة الي ان البنك الدولي اعلن قائمة الدول الاكثر معاناة من تضخم اسعار الغذاء في ٢٠٢٣ و للاسف جاءت مصر في المرتبة الاولي بنسبة ٣٦% ”.

وطالبت بزيادة مخصصات التعليم لانه بالرغم من توفير ميزانية لانشاء فصول جديدة الا انه مازال هناك عجز صارخ في اعداد المدرسين و أخشي ان يأتي الوقت الذي نجد فيه مدارس بلا مدرسين .

كما طالبت بزيادة كبيرة في مخصصات القطاع الصحي و توفير الخدمة الصحة لجميع المواطنين ، و علاج مشكلة عجز اعداد الاطباء و التمريض في المستشفيات الحكومية بما يمثل عبء كبير يقع علي كاهل الطبيب و هذا أدي الي زيادة عدد استقالات الاطباء من المستشفيات الحكومية بمعدل ١٢ طبيب يوميا .

وأكدت ضرورة حل مشكلة نقص الادوية في مصر و الذي وصل لدرجة الشح لاول مرة منذ ٥٠ سنة، فهناك عجز كبير في ادوية السكر و الضغط و الغدة و العديد من الامراض المزمنة بالاضافة لادوية البرد و الاسهال و المضادات الحيوية و غيرها .

واوصت بالعمل علي زيادة مخصصات التعليم و الصحة لتحقيق التنمية الحقيقية في هذين القطاعين بما يعود بالنفع مباشرة علي باقي القطاعات الاخري من زراعة و صناعة و سياحة و تكنولوجيا و اتصالات و غيرها من كافة القطاعات الحيوية و الخدمية و الاجتماعية .