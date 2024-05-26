رئيس جامعة القناة يشهد افتتاح المعامل الافتراضية واكتساب البيانات الفسيولوجية بكلية الطب

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم الأحد، افتتاح المعامل الافتراضية واكتساب البيانات الفسيولوجية بقسم الفسيولوجي بكلية الطب .

يأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتطوير معامل الفسيولوجي بكلية الطب.

شهد الافتتاح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور ياسر الوزير الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة السابق.

كان في استقبال رئيس الجامعة بقسم الفسيولوجي - الدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور نادر النمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني الباز رئيس قسم الفسيولوجي.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور أن المعامل الجديدة تخدم جميع طلاب كلية الطب بجامعة قناة السويس، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث تم استبدال جميع المعامل التقليدية بالمعامل الافتراضية ومعامل اكتساب البيانات الفسيولوجية.

وتابع رئيس الجامعة أن تطوير المعامل يأتي في إطار خطة تحسين وتطوير العملية التعليمة لطلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا على حد سواء.

كما أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن أهم ما مُميز هذه المعامل أنها توفر الوقت والطاقة وتُقلل التكلفة والجهد الذي يبذل في المعامل التقليدية وذلك وفقاً للتوجه العالمي لتطوير المعامل الفسيولوجية.

وعن أهم ما يميز هذا التطوير الجديد - أشار الدكتور أحمد السقا إلى أنه يُتيح لكل طالب على حدا إمكانية القيام بالتجارب العملية الفسيولوجية بصورة افتراضية عن طريق استخدام تقنيات حديثة وسوفت وير من شركة AD instrument الأسترالية باستخدام رخصة(LT physiology) وشركة BM&T الألمانية باستخدام رخصة (SIM physiology).

كما قامت الدكتورة أماني الباز بعرض فيديو حول الأنشطة وورش العمل التي تتم داخل القسم وإنجازات القسم ، والخطوات التي تم على أساسها التطوير والتحويل الشامل للمعامل، لافته إلى أن جامعة قناة السويس تُعد أول جامعة حكومية تحصل على رخصة (LT physiolog)، مُقدمه الدعوة إلى الدكتور ناصر مندور للمشاركة في المؤتمر الثاني لقسم الفسيولوجي يومي 30 و31 مايو الجاري.

فيما أوضحت الدكتورة رانيا مصطفى أن المعامل الجديدة تتكون من 50 كمبيوتر جميعهم مجهزين بالتقنيات الحديثة والسوفت وير والإنترنت.

وأضافت أنه من الناحية التعليمية المعامل تنقسم إلى نوعين من المعامل التعليمية : معامل افتراضية بالكامل (معامل محاكاة) والتي تمكن الطالب من القيام بالتجربة كاملة من الألف إلى الياء من خلال الكمبيوتر و باستخدام السوفت وير و الإنترنت.

أما النوع الآخر من المعامل، أفاد الدكتور نادر النمر أنه يكون عن طريق إدخال بيانات من الجسم للكمبيوتر على سبيل المثال: بعض الإشارات الحيوية من الجسم مثل كهربية المخ والقلب والجهاز الهضمي، ويقوم الطالب بالتعلم عن طريق تحليل هذه الإشارات الفسيولوجية.

واختتمت فاعليات الافتتاح بالتقاط الصور التذكارية لرئيس الجامعة وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.