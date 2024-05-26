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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي أمام الإسماعيلي

لقطة أرشيفية
لقطة أرشيفية
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أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز 
وجاء التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى :حسن شاهين 
خط الدفاع : محمود الجزار، عاصم صلاح، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو 
خط الوسط : سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، احمد النادرى، كريم بامبو 
خط الهجوم :ياو انور، اسامة فيصل 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
احمد صبحى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، محمود قاعود، محمود سيد، عماد فتحى، محمد هلال، ابراهيم حسن، جريندو.

طارق مصطفى البنك الأهلي الإسماعيلي