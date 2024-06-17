بلينكن يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

هنأ وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، المسلمين بمناسبة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن.. مؤكدا تقدير الولايات المتحدة لمساهمات المسلمين الأمريكيين والعديد من المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم في بناء عالم أفضل.

وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، اليوم /الاثنين/ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، "نعلم أن العيد هذا العام يأتي في وقت يعاني فيه العديد من المسلمين من آلام مبرحة".

وأضاف: "قلوبنا مع أسر أولئك الذين يواجهون القمع أو آثار الصراع، وكذلك أولئك الذين يعانون من تصاعد عالمي في أعمال العنف التي تغذيها الكراهية وغيرها من أشكال الإسلاموفوبيا".

وجدد وزير الخارجية الأمريكي التزام واشنطن بالعمل من أجل مستقبل أكثر سلامًا يمكن فيه للجميع التمتع بالحرية والازدهار.

وتابع قائلا: "بالنيابة عن الولايات المتحدة، أتقدم بأحر التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمسلمين الذين يحتفلون هنا وفي جميع أنحاء العالم، كما نتمنى أيضًا للحجاج العائدين من أداء فريضة الحج حجًا مبرورًا، عيدكم مبارك".