الهجرة تستعرض أنشطتها خلال أسبوع| الموازنة العامة أمام "النواب".. والوزيرة تشارك بالملتقى الأول للشباب في الإسماعيلية

شهدت وزارة الهجرة، على مدار أسبوع كامل، نشاطًا موسعًا للسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتستعرض الوزارة في بيان لها النشاط الكامل للوزيرة خلال أسبوع كما يلي:

1- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة "الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للعام المالي 2023/2024". واستعرضت الوزيرة خطة عمل وزارة الهجرة خلال العام المالي المقبل والموضوعة وفقا لاستراتيجية عمل الوزارة لتحقيق مزيد من التواصل مع المصريين بالخارج بكل فئاتهم.

وقالت الوزيرة إن وزارة الهجرة تعمل في مختلف الاتجاهات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، مؤكدة أن مشروعات وزارة الهجرة المدرجة بموازنة العام المالي 2024 / 2025 هي استكمال للمبادرات الرئاسية التي تنفذها الوزارة. كما أكد السادة النواب الحاضرون على التطور الملحوظ في التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال العديد من الوسائل سواء وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل المباشر معهم، مع التأكيد على ضرورة رفع قيمة مشروع الخطة الاستثمارية لوزارة الهجرة إلى القيمة التي تمكنها من القيام بمهامها وتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تصب بشكل مباشر في مصلحة الدولة.

2- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في الملتقى الأول لاتحاد شباب المصريين بالخارج بمحافظة الإسماعيلية، تحت عنوان "مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل".

وأكدت الوزيرة حرصها الشديد على حضور هذا الملتقى المهم، والذي يأتي دعما للجهود المبذولة بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال عمليات التوعية بجانب العمل على تعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف وتوفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب عوضا عن سلوك هذا الطريق. وأشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار"مراكب النجاة". وفي الختام، ووجهت الوزيرة نصائحها للشباب بألا يسلكوا طريق الهجرة غير الشرعية، والبحث عما توفره الدولة المصرية من فرص عمل وتدريب مهمة لكل الشباب، بجانب مواكبة احتياجات الأسواق العالمية من مجالات البرمجة ولغة الآلة وعلوم الذكاء الاصطناعي والتي أصبحت متاحة للتدرب عليها بشكل شبه مجاني.

3- في إطار جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في إعمال استراتيجية التواصل المستدام مع أبنائنا المصريين بالخارج، تابعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، موقف الطلاب المصريين الدارسين في قرغيزستان، استجابة لما ورد من استغاثات واستفسارات من عدد من أولياء الأمور حول الأوضاع بأحد الجامعات في قيرغيزستان، وما تناولته وسائل الإعلام حول وقوع اشتباكات في الحرم الجامعي بين الطلاب.

وأكدت الوزيرة متابعة الموقف عن كثب، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرة إلى أننا حريصون على التنسيق والمتابعة المستمرة لحين استقرار الأوضاع، حيث تم التواصل مع وزارة الخارجية المصرية ومع سفراء مصر في الخارج، وتم التأكد من سيطرة قوات الأمن في قيرغيزستان على الموقف وسلامة جميع الطلاب المصريين هناك.

4- تابعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن كثب تطورات الوضع مع الطلاب المصريين في قيرغيزستان من واقع اهتمامها بجميع الجاليات المصرية، وبشكل خاص الطلاب المصريين بالخارج. وأوضحت الوزيرة أن هناك هناك تواصلا مستمرا معهم هناك لضمان سلامتهم، معلنة إطلاق رابط استمارة تسجيل إلكترونية، تم إنشاؤها خصيصا للتواصل المستمر مع طلابنا في قيرغيزستان ومتابعة أوضاعهم وأي مستجدات تطرأ على الوضع لسرعة التدخل، وهو الرابط التالي:https://forms.gle/r7zJqECzUehiX7mu5

5- استجابة لطلبات الجالية المصرية في كوريا الجنوبية واليابان خلال لقائهم بالسيدة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عن تواجد خط طيران مباشر بين القاهرة/سول وإمكانية ربط هذا الخط بخط القاهرة/طوكيو، وكذا زيادة عدد الرحلات بين طوكيو والقاهرة، حيث تقدمت الوزارة بمقترح لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطيران المدني تضمن هذا الطلب، وتمت دراسته، وبدورها أكدت وزارة الطيران على الاستجابة للطلب، حيث إنه من المخطط تشغيل خط (القاهرة - سول – القاهرة) بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، على أن يكون بدء التشغيل في عام 2025/2026 لحين بدء تنفيذ خطة نمو الأسطول لشركة مصر للطيران، وفيما يتعلق بطلب المصريين المقيمين بالولايات المتحدة بخصوص وجود خط طيران (القاهرة - لوس أنجلوس)، فقد أفادت وزارة الطيران أنه سيتم العمل به اعتبارا من عام ٢٠٢٥ فور وصول الطرازات الجديدة.

6- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عبر كلمة مسجلة، في مهرجان "اكتشف مصر" أكبر مهرجان مصري يقام بكندا وشمال أمريكا ضمن فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا، والذي فاق عدد الحضور به أكثر من ٢٥ ألف زائر وفقا للتقديرات الأولية للحضور.

وأكدت الوزيرة على حرصها الشديد على المشاركة في هذا الحدث الهام، قائلة إن مهرجان "اكتشف مصر" يحمل الكثير من الأبعاد الهامة، ليس فقط الترويج للحضارة المصرية في كندا، إنما يعد أداة ربط حقيقة بين الأجيال الجديدة من المصريين الناشئة بالخارج، وبين بلدهم الأم مصر، من خلال حضورهم فعاليات بروح وطابع مصري.

7- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في فعاليات الافتتاح الرسمي للدورة الثانية من ملتقى "تمكين المرأة بالفن" الدولي، في مقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. واستعرضت الوزيرة جهود وزارة الهجرة في دعم برامج وأنشطة تنموية لكافة الفئات النسائية بالمجتمع المصري بالداخل والخارج خاصة في ملف التدريب من أجل التوظيف، من خلال حزم وبرامج تدريبية للسيدات في القرى والمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والتمكين الاقتصادي والتأهيل الثقافي والدعم النفسي، وكذلك التواصل مع المصريات بالخارج من خلال البرامج المتخصصة للتأهيل والقيادة والإدارة، مؤكدة أنها على ثقة أن ما سيفضي إليه الملتقى من أفكار ومقترحات سيسهم في إيجاد حلول مبتكرة، لأن الفن هو اللغة العالمية التي توحدنا جميعًا، وسيكون مهرجان (التمكين بالفن) بمثابة جسر يربط بين الثقافات من أجل جبهة إنسانية موحدة.

8- تنفيذًا لتوجيهات السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عقدت وزارة الهجرة عددًا من الاجتماعات التنسيقية لوضع ضوابط السفر للفتيات المصريات وتوعيتهن بقوانين العمل المعمول بها في الدول العربية، وكذلك التوعية بحقوقهن وواجباتهن في دول المقصد، حيث ترأس تلك الاجتماعات السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وبحضور ممثلي وزارتي الخارجية والعمل والجهات المعنية بضوابط السفر. وشددت الوزيرة على أهمية عمل المصريين في الخارج وفقا لعقود رسمية موثقة، حتى يمكن الحصول على مستحقات العمال بشكل قانوني، مؤكدة أن هناك تنسيقًا بين وزارة الهجرة وكافة الجهات الوطنية المعنية بضوابط السفر على مدار الساعة للتشاور معهم دائما والخروج بتوصيات تؤمن استقرار المصري في الخارج وتؤهله لأن يكون على أعلى درجات المسئولية.

9- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، كشفت خلالها تفاصيل انعقاد أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، وأكدت أن من أبرز مهام اللجنة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين في الهجرة في عدة مجالات.

10- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، تحدثت فيها عن تفاصيل الاعتداء على طلاب مصريين في قيرغيزستان، ومتابعة وزارة الهجرة للموقف أولا بأول بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

11- جددت وزارة الهجرة الدعوة إلى كل المصريين بالخارج الراغبين في حضور النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج" المقرر انعقاده يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل بالقاهرة، بأن يسرعوا في التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالي:https://forms.gle/mUMZjHjADooT8LVD7، على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو المقبل.

12- نظم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يوما مفتوحا، تم التطرق خلاله إلى كافة الخدمات والمميزات التي يقدمها المركز للراغبين في الهجرة الشرعية، سواء عمليات التدريب المتنوعة والتأهيل لسوق العمل الألماني وكيفية تعلم اللغة الألمانية للاندماج سريعا مع المجتمع الألماني.