رئيس جامعة بني سويف: 85 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تابع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ، سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث بلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 85 ألف طالب للعام الجامعي 2023/2024 بكليات الجامعة المختلفة، والتي انطلقت أمس السبت 25 مايو وتستمر حتي يونيو المقبل طبقاً لطبيعة الدراسة بكل كلية، وذلك للاطمئنان علي توافر كافة مقومات الراحة للطلاب ، وتذليل العقبات أمامهم خلال الامتحانات، وتواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وكذلك الهيئة المعاونة داخل اللجان حرصا علي انضباط سير الامتحانات، حيث تم مراعاة مواعيد الامتحانات خلال اجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة. وقيام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكليات، مشيرًا إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية.



وأكد رئيس الجامعة، من خلال التواصل مع عمداء الكليات، أنه تم توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وتوافر كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب، وجاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، ومراجعتها من حيث الاضاءة، والتهوية، والتعقيم، وعمل اللوحات الاسترشادية للطلاب لسهولة الوصول للجان والحصول علي ارقام الجلوس بسهولة ويسر، وعقد لجان خاصة لطلاب الدمج ولذوي الاحتياجات الخاصة، مع وجود غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بالامتحانات، طبقا للخريطة الزمنية المعلنة سلفا من قبل وزارة التعليم العالي.



واطمئن الدكتور منصور حسن، إلي جاهزية قاعة الاختبارات الالكترونية ورفع سرعة الاتصال بالإنترنت خلال فترة الامتحانات، إضافة إلي تجهيز الكنترولات بالأعداد اللازمة من اعضاء هيئة التدريس لكل كنترول طبقا لقانون تنظيم الجامعات، وتوفير الاجهزة المطلوبة، والتأكد من صيانتها وتوفير اجهزة التصحيح الالكتروني وتزويدها بأعضاء هيئة التدريس المدربين علي التصحيح الالكتروني. حيث اصدر رئيس الجامعة قرارات بتشكيل اللجان العليا للإشراف علي الامتحانات لمتابعة سير الامتحانات واعداد التقارير اليومية لعرضها عليه اولا بأول.