عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "طالبة فلسطينية تدعم النساء نفسيا من خلال دفتر يومياتها قبل الحرب".

وقال التقرير: "رحلة صعبة خاضتها "سلمى" طالبة طب الأسنان الفلسطينية من غزة إلى مصر بعد اندلاع الأحداث في القطاع، ورغم ما خلفته آلة الحرب الإسرائيلية من دمار وتدمير للمتلكات حرصت على وضع دفتر يومياتها في حقيبة سفرها".

وترى الطالبة الشابة في دفترها الذي يحوي مذكرات وقصاصات ورقية وصورا توثق حياتها قبل الحرب وخلال الحرب وبعد الحرب علاجا نفسيا لها وطريقة للتعامل مع تجاربها خلال الصراع.

كانت سلمى تدرس في السنة الأخيرة بجامعة الأزهر في غزة عندما اندلعت الحرب، وتوضح أنها لم تتمكن من الحصول على أي وثائق رسمية من جامعتها لمواصلة دراستها في الخارج، ومن هنا قررت الاستفادة من شغفها بالمجلات الفنية وتعليم الآخرين في كيفية استخدام دفتر يومياتهم لدعم صحتهم النفسية وأصبحت الآن مدربة ومرشدة للنساء الأخريات تعلمهن كيفية إبداع دفاتر يومياتهن الخاصة.