مراسل "القاهرة الإخبارية": 85% من المساعدات المتدفقة من معبر رفح باتجاه "كرم أبو سالم" مصرية خالصة

أكد مراسل "القاهرة الاخبارية"، اليوم الأحد، أن أكثر من 85% من المساعدات التي تتدفق من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم مساعدات مصرية خالصة.

كما أكد أن محطة تحلية المياه بمنطقة غرب رفح عملت فور إمدادها بالوقود من خلال الشاحنات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم قادمة من معبر رفح.

وقالت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، إن شاحنات مساعدات إنسانية وصلت إلى معبر كرم أبو سالم، قادمة من معبر رفح، ودخلت إلى قطاع غزة.

وقال خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، في بيان اليوم الأحد إن 150 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى معبر كرم أبو سالم وبدأت في العبور إلى داخل قطاع غزة للمرة الأولى منذ عشرين يوما.

وأضاف زايد أنه "يجري تجهيز شاحنات إضافية حال إمكانية دخول المزيد من شاحنات المساعدات والوقود على مدار اليوم".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إن 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية انطلقت من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخول قطاع غزة. وقال تلفزيون "القاهرة الإخبارية" إن المساعدات غذائية، وإن أربع شاحنات تحمل وقودا للقطاع.

وأضاف أن المساعدات سيتم تسليمها للأمم المتحدة على الجانب الفلسطيني، وأن الشاحنة الواحدة تحمل ما بين 15 و20 طنا من المساعدات.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت يوم الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن اتفقا على ضرورة إيصال كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم وذلك بصورة مؤقت