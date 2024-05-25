خلال زيارته لجنوب سيناء.. وفد «صحة النواب» يتفقد أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة.. ويوصي بزيادة سيارات الإسعاف في وحدة طب أسرة وادى مندر

توجه وفد من لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بزيارة ميدانية إلى محافظة جنوب سيناء صباح اليوم.

افتتح وفد صحة النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، جولته الميدانية بمحافظة جنوب سيناء، بزيارة مركز طب أسرة الرويسات، وذلك ضمن الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة.



ترأس الوفد النائبة سهير عبد الحميد، وتضمن كلا من: النائبة عبله الألفي، النائب محمد العزب ، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائب جمال عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم ، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جومانه لويس، والنائبة سارة عادل.



استقبل الوفد الدكتور احمد وحيد مدير المركز، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور ايمن رخا مدير الرعاية بجنوب سينا، والدكتور طارق عز الدين مدير التأمين الصحة الشامل بجنوب سينا، وقد قدموا لوفد صحة النواب، شرح وافى عن المركز واقسامه وما يقدمه من خدمه للمواطنين .

ومركز طب أسرة الرويسات، هو مبنى مكون من دورين، وتم تطويره، وبه ٣ عيادات تخصصية، منها عيادة اسنان، وعيادة طب الاسرة، وقسم للطوارئ، وصيدلية، ومعمل، بجانب عيادة للمشورة النفسية، كما يحتوى على سكن للأطباء .



وأوصت اللجنة بضرورة وجود أكثر من دكتور لطب الأسرة داخل المركز ، وتوفير عيادة للرمد، وعيادة للعظام.

وقام وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بزيارة الى مستشفى شرم الشيخ الدولى، الذى يعد اول مستشفى خضراء صديقة للبيئة بمحافظة جنوب سيناء .

استقبل الوفد، مدير المستشفى الدكتور أحمد عبد الحميد، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور ايمن رخا مدير الرعاية بجنوب سينا، والدكتور طارق عز الدين مدير التأمين الصحة الشامل بجنوب سينا، والدكتور محمد السايس مدير عام الرقابة الصحية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد عبد الحى مدير عام فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بجنوب سيناء .

قام الوفد بتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى، حيث توفر مستشفى شرم الشيخ الدولى أطباء فى كافة التخصصات، وتحدث الوفد مع المرضى، واطقم التمريض للاطمئنان على سير الأمور داخل المستشفى .

كما تفقد قسم الطواريء والرعاية المركزة، حيث أن نسبة التردد على الطواريء يوميا تصل إلى ٣٠٠ حاله. وكانت فى السابق ١٥٠ حالة يوميا .

وتابع زيارات كافة أقسام المستشفى والاطلاع على كافة التطورات، حيث تحتوي المستشفى على ١٣٧ سرير منهم ٣٢ سرير رعاية مركزة، كما تقوم المستشفى بانشاء مشروعات عديدة تحت مظلة الرعاية الصحية، بما يتوافق مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠، مثل مشروعات محطات طاقة شمسية ومحطات تحلية مياه، بجانب وحدة معالجة فرم النفايات.

وتفقد وفد صحة النواب، وحدة طب الأسرة بوادى مندر، بمدينة شرم الشيخ، التابعة لمحافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة.



استقبل الوفد القائم بأعمال مدير المركز الدكتور احمد البرعى، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور ايمن رخا مدير الرعاية بجنوب سينا، والدكتور طارق عز الدين مدير التأمين الصحة الشامل بجنوب سينا، و قدموا لوفد صحة النواب، شرح وافى عن المركز واقسامه وما يقدمه من خدمه للمواطنين .

والوحدة الصحية بوادى مندر، تحتوى على اقسام طب الأسرة، وقسم متخصص للأسنان، بجانب قسم لتنظيم الأسرة ، وقسم للطوارىء ومعمل للتحاليل وصيدلية .



واوصت اللجنة بضرورة زيادة سيارات الاسعاف فى النقطة القريبة للوحدة، ويفضل ان تتمركز وحدة لسيارات الاسعاف داخل الوحدة، نظرا لبعد الوحدة الصحية عن مستشفى شرم الشيخ الدولى بمسافة ٥٥ كم ، وكذلك لطبيعة المكان الجبلية.



فى نهاية الزيارة قام وفد لجنة الشؤون الصحية بعقد اجتماع مع ادارة المستشفى و هيئة الرعاية الصحية، بحضور النائب محمد عوض السيد وشهرته "سيد عوض" عضو محلس النواب بجنوب سيناء، لمناقشة المشاكل الإدارية والمالية التى تم رصدها، ووضع آلية للوصول إلى حلول تمنع حدوث اى مشاكل مستقبلية.