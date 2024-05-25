"إلى متى" معرض تشكيلى لإحياء الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية (صور)

نظمت وزارة الثقافة الفلسطينية في محافظة الخليل وبالشراكة مع جمعية ملتقى الفن التشكيلي "حنين"، وبلدية الخليل، معرضاً للفن التشكيلي تحت عنوان"إلى متى"، ضمن فعاليات إحياء الذكرى السادسة والسبعين للنكبة.

يشارك فى المعرض أكثر من أربعين فناناً وفنانة بلوحات عبروا فيها عما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من عدوان طال البشر والشجر والحجر.

وكانت قد نظمت وزارة الثقافة الفلسطينية في محافظة نابلس، بالشراكة مع مركز أوتار ودائرة شؤون اللاجئين، معرض صور لإحياء الذكرى 76 للنكبة.، وتناولت الفعالية عرض فيلم حول النكبة، وعزف موسيقي وطني ومقطوعات غنائية وطنية.

يذكر ان وزير الثقافة الفلسطينية عماد حمدان ، قد اختتم أسبوع أفلام: (النكبة، سردية سينمائية) والذي أطلق برعاية الوزارة وبالشراكة مع مسرح وسينماتك القصبة ومنصة فلسطين الثقافية احتفاءً بذكرى النكبة السادسة والسبعين، وذلك على مدار خمسة أيام، في مسرح وسينماتك القصبة في رام الله.

وجاء عرض الختام لفيلم "عباس 36" للمخرجتين مروة جبارة طيبي، ونضال رافع، كما حضر الختام وكيل الوزارة جاد غزاوي، ومدير ومؤسس وسينماتيك القصبة في مدينة رام الله، جورج إبراهيم، وعدد من المهتمين والفاعلين في المشهد الثقافي.

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