مصادرة 658 كيلو لحوم فاسدة في المنيا

ضبطت مديرية الطب البيطري بالمنيا 658.65 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وصادرت أختام مزورة خلال حملة نفذتها بالتعاون مع مديريتي التموين و الصحة والجهات المعنية، وذلك لضمان سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأشار الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إلى أن قسم الصحة العامة والتفتيش على اللحوم نفذ حملة تفتيشية بالتعاون مع مباحث بندر ملوي ومباحث التموين بمركز ملوي، وشملت الحملة التفتيش على أماكن بيع اللحوم في مراكز ( ملوي، بني مزار، أبو قرقاص، وسمالوط).

وأسفرت الحملة عن ضبط 658.65 كجم من اللحوم الفاسدة والمذبوحة خارج المجازر ، وتحرير 9 محاضر،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص المضبوطات.