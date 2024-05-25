إسكان النواب تناقش عدم التزام "القابضة للمياه" بتعيين نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة

تعقد لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عطيه الفيومي اجتماعا لها غدا الاحد، لاستكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أشرف الشبراوي بشان المشاكل العديدة للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها وأيضا عدم استخدام معدات حديثة واستبدالها بمعدات دائية مما يؤدي إلى عدم تنفيذ الأعمال في وقتها.



وطلب من النائب علاء حسن جعفر بشأن المشاكل التي يواجهها العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها وطلب مقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن المشاكل العديدة التي تتعرض لها العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها أحمد رمزي ناجى، بشأن:عدم التزام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتفعيل القانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بتعيين نسبة 5% من ذوي الاحتجاجات الخاصة.



وعدم قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتوفيق الأوضاع التعاقدية للعاملين بجميع الشركات التابعة لها ، وطلب النائب محمود عادل شعلان، ورقية الهلالي بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



وطلب النائبة إيفلين متى بطرس، بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية للشباب بمساكن الشباب الذين لهم الأولوية وجرى تحويلهم لإعلان آخر وجرى قبولهم ، وطلب النائب مرثا محروس، بشأن التأخر في تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي ، وطلب النائبة آمال رزق ميخائيل، بشأن عدم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان الرابع عشر عالم 2018 للحاجزين بالرغم من سداد كافة الأقساط المطلوبة.