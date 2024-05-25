ضبط شخص انتحل صفة مأذون شرعي في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالإسكندرية» بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى انتحال صفة «مأذون شرعى» وإنشاء مكتب وهمى كائن بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، حيث قام بالإتفاق مع بعض المواطنين على تسليمهم عقود زواج وطلاق صورية للاستفادة منها فى عدة مجالات وتحصله على كميات كبيرة من عقود الزواج والطلاق الرسمية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وإزالة كل البيانات المدونة بها بأسلوب مُبتكر باستخدام مادة كيميائية سائلة «مع الإحتفاظ بخاتم شعار الجمهورية الأصلى والبصمات عليها» وإعادة تدوين بيانات عملائه بتلك العقود ما يكسبها الصفة الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته «4 أكلاشيهات مطموسة - كمية من الأقلام الحبر ألوان مختلفة ومجموعة من الأدوات تستخدم فى مزاولة مهنة مأذون شرعى - كمية من أصول الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير «خالية البيانات» - دفاتر قيد وقائع الزواج والطلاق وإفادات زواج وشهادات صحية لراغبى الزواج «خالية البيانات» - عدد من الكروت الشخصية باسم أحد الأشخاص - كمية من الأصول والصور من المحررات الخاصة بعملائه» وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



