أخرها "رفعت عيني للسما".. 4 أفلام عربية توجت بالعين الذهبية بمهرجان كان

توج الفيلم المصري “رفعت عيني للسما” للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، بجائزة العين الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي، ليصبح أول فيلم تسجيلي مصري يفوز بالجائزة. وحققت رياض والأمير هذا الإنجاز مناصفة مع فيلم “Ernest Cole: Lost and Found” للمخرج راؤول بيك، وذلك على هامش النسخة الـ77 لمهرجان كان السينمائي.

فيلم “رفعت عيني للسما”

يجسد الفيلم حكاية مجموعة فتيات بإحدى قرى صعيد مصر تقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي والتي تحاكي مشاكل واقعية مثل الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات. حيث يدور في فلك قصص ثلاثة مراهقات ومتابعة حلمهن في عالم الفن بين حكاية ماجدة التي تحلم بالسفر للقاهرة لدراسة المسرح وتصبح ممثلة، وحكاية هايدي التي تحلم بأن تصبح راقصة باليه، في حين تحلم مونيكا بأن تصبح مغنية مشهورة.

وبهذه الجائزة يصبح “رفعت عيني للسما” الفيلم العربي الذي يتوج بجائزة العين الذهبية، والتي تأسست عام 2015، وتُمنح لأفضل فيلم تسجيلي يُعرض في أقسام مهرجان كان السينمائي (الاختيار الرسمي، نصف شهر المخرجين، أسبوع النقاد وكلاسيكيات كان). تُمنح الجائزة بالشراكة مع المعهد الوطني للسمعي البصري وبدعم من مهرجان كان السينمائي.

فيلم “إلى سما”

إلى سما.. أول فيلم عربي يفوز بالعين الذهبية

أولى الأفلام العربية التي حصدت جائزة العين الذهبية بـ مهرجان كان السينمائي، كانت من نصيب الفيلم التسجيلي السوري "إلى سما - For Sama" للمخرجين وعد الخطيب وإدوارد واتس، عام 2019، مناصفة مع الفيلم التشيلي "The Cordillera of Dreams" لباتريسيو جوزمان.

الفيلم يُعد رحلة حميمة وملحمة في تجربة الحرب النسائية، فهو بمثابة رسالة حب من أم شابة لابنتها، يروي قصة حياة وعد الخطيب خلال خمس سنوات من الانتفاضة في مدينة حلب السورية، وهي تقع في الحب، وتتزوج وتلد سما، في حين أن الصراع يتصاعد حولها، فتلتقط كاميرتها قصصًا مذهلة عن الخسارة والضحك والبقاء على قيد الحياة بينما تتصارع وعد مع خيار مستحيل، وهو الفرار من المدينة لحماية حياة ابنتها وترك كفاحها من أجل الحرية التي ضحت من أجلها بالفعل.

فيلمي “بنات ألفة” و"كذب أبيض"

بنات ألفة وكذب أبيض.. أول مناصفة عربية بـ مهرجان كان

في العام الماضي، ذهبت جائزة العين الذهبية مناصفة بين فيلمين عربيين، هما: الفيلم التونسي “بنات ألفة” للمخرجة كوثر بن هنية، والفيلم المغربي “كذب أبيض” للمخرجة أسماء المدير.

يدور فيلم “كذب أبيض” في إطار وثائقي، حول امرأة تعمل في مجال صناعة السينما، تسعى بمساعدة الأصدقاء والأقارب لكشف غموض طفولتها ولغز عائلتها.

أما فيلم “بنات ألفة” فتدور أحداثه حول امرأة عصامية تُدعى ألفة تتولى رعاية 4 بنات، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب حينما تختفي ابنتيها في ظروف غامضة، فتقرر المنتجة السينمائية كوثر بن هنية مساعدتها من خلال تجربة فنية فريدة من نوعها.