ads
السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، يديرها صاحبها وعامل.

جرى التحفظ على المتهمين وبحوزتهما 5 فرد خرطوش وأجزاء من أسلحة نارية وأدوات التصنيع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت حبسهما وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات تلقاها مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بقيام صاحب ورشة خراطة وعامل بإدارة الورشة لتصنيع السلاح الناري وتعديله بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من مباحث القليوبية بمداهمة الورشة، وجرى ضبط مالك الورشة وعامل وعثر بها على 5 فرد محلي وأجزاء أسلحة نارية وأدوات التركيب والإصلاح، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.

اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية تصنيع السلاح شرطة ثان شبرا الخيمة مباحث القليوبية مديرية أمن القليوبية