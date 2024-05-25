ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بشبرا الخيمة

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، يديرها صاحبها وعامل.

جرى التحفظ على المتهمين وبحوزتهما 5 فرد خرطوش وأجزاء من أسلحة نارية وأدوات التصنيع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت حبسهما وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات تلقاها مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بقيام صاحب ورشة خراطة وعامل بإدارة الورشة لتصنيع السلاح الناري وتعديله بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من مباحث القليوبية بمداهمة الورشة، وجرى ضبط مالك الورشة وعامل وعثر بها على 5 فرد محلي وأجزاء أسلحة نارية وأدوات التركيب والإصلاح، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.