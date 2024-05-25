رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريرًا عن إنجازات البعد البيئي

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريرا مقدما من الدكتور محمود عبد العليم نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ تم عرضه في لقاء مع وفد طلاب جامعة بيتاجورسك الروسية الزائر لجامعة أسيوط؛ لاطلاعهم على إنجازات جامعة أسيوط في البعد البيئي، وذلك بحضور الدكتور عاطف النقيب المشرف على مركز تعليم اللغة الروسية، ومنسق العلاقات بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية.

من ناحيته، أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة تتبنى خطة تركز على البعد البيئي؛ ترسيخا لدورها في الكثير من محاور التنمية، وتتكامل خطتها التعليمية، والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه تم تصنيف جامعة أسيوط في المركز الرابع مصريا؛ لخدمة أهداف التنمية المستدامة وفقا لتصنيف التايمز الإنجليزي لعام ٢٠٢٣م.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى الإهتمام الذي توليه الجامعة في ملف التغيرات البيئية، والمناخية، والتنمية المستدامة، من خلال الكثير من الأنشطة، والفعاليات، أهمها: إنشاء مركز الدراسات والبحوث البيئية، ومركز التنمية المستدامة؛ لتضمن الإستدامة في المناهج، والبحوث، وخدمة المجتمع؛ كما نظمت الجامعة الكثير من الندوات، وورش العمل، وشاركت في فعاليات منتديات أنشطة الجامعات المختلفة؛ لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، كما نظمت معارض لمشروعات بيئية؛ للتوعية بالتحديات المناخية، والبيئية، وفازت الجامعة بالمركز الثالث في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، إن خطة الجامعة تركز على البعد البيئي، وتشجيع البحث العلمي في الحد من تأثير التغيرات المناخية في هذا الشأن؛ لخلق بيئة نظيفة، ومستدامة، ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الحياة، والعمل، والنمو دون إضرار بالموارد، التي يتعين العمل على تنميتها، واستثمارها، وجعلها أكثر استدامة.

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم، لطلاب الوفد الروسي، حرص جامعة أسيوط على استضافة الثقافات الأخرى، وتدعيم وتعزيز التعاون في المجالات الثقافية، والتعليمية في كل المجالات، مؤكدا على أهمية دور مركز تعليم اللغة الروسية الجامعي، في مد جسور التعاون بين الشعبين؛ من خلال تقديم الثقافة الروسية في صعيد مصر للطلاب، والخريجين، والراغبين في دراسة هذا المجال من مختلف التخصصات، وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، دور الجامعة كجهة انتاجية، وبحثية في المساهمة في إيجاد حلول للتحديات البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة، وتبنتها مصر في رؤيتها ٢٠٣٠، كما تحرص الجامعة على التعاون، والتكامل بين مراكزها المختلفة، ومركز الدراسات والبحوث البيئية، ومركز التنمية المستدامة بالجامعة.