مياه بني سويف: تغذية عزبة مطيريد بناصر بسبب ارتفاع منسوبها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن قيامها ببعض الإجراءات للتغلب على مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه بعزبة مطيريد مركز ناصر، خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع منسوبها، حيث تتضمن تلك الإجراءات تغذية العزبة بنظام المناوبة بالمنطقتين "البحرية والقبلية"، على أن تتم التغذية للمنطقة البحرية من العزبة أيام "السبت، الاثنين، الأربعاء"، والمنطقة القبلية أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس " ، ويوم الجمعة " تغذية المنطقتين معا".

كما تناشد الشركة المواطنين، تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) وواتس على رقم (01211175827)حال وجود شكوى في هذا الشأن.