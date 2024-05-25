ضبط 10 تجار مخدرات بمناطق متفرقة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 10 تجار مخدرات بمناطق متفرقة من العاصمة.

تعود البداية عندما تم ضبط (3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول السلام وبحوزتهم (2 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 4,500 كيلو جرام من مخدر الأستروكس – كيلو جرام لمخدر البودر – كمية لمخدر الأيس – 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

كما تم ضبط (عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة البساتين. وبحوزتهما (2 كيلو جرام من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات – 12 قطعة سلاح أبيض).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (سائق وعاطل) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام من مخدر الهيروين).

وفى الشروق تم ضبط (طالب وعاطل) حال استقلالهما إحدى وسائل النقل العام وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش).

ضبط (سائق - له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (8 كيلو جرام من مخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

كما تم ضبط (عاطل - له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزته (كيلو جرام من مخدر الإستروكس)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.