اقرأ غدًا في «البوابة».. «العدل الدولية» تأمر الاحتلال بوقف الهجوم العسكرى على رفح الفلسطينية

الجمعة 24/مايو/2024 - 09:20 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 25 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الصين تحاصر تايوان بـ «السيف المتحد».. مناورة بالسفن الحربية والمقاتلات حول الجزيرة.. وبكين: «تشينج تى» يلعب بالنار

«العدل الدولية» تأمر الاحتلال بوقف الهجوم العسكرى على رفح الفلسطينية

رئيس المحكمة: الوضع الإنسانى «كارثى..» والظروف المعيشية لسكان القطاع متدهورة

خبيرة أممية تدعو إلى التحقيق فى تعرض السجناء للتعذيب على يد الاحتلال

ردا على اعترافها بدولة فلسطين.. إسرائيل تمنع القنصلية الإسبانية فى القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين

للمرة الأولى.. موسكو تعترف بمسئولية داعش عن هجوم قاعة كروكوس

حملة تطهير بالجيش الروسى ووزارة الدفاع

اعتقال 5جنرالات ومسئولين واستبدال آخرين.. والكرملين: عملية عادية لمكافحة الفساد