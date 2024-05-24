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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نيويورك تايمز: إسرائيل تعاني عزلة دولية متزايدة بسبب حربها في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن حكم محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للهجوم البري على مدينة رفح الفلسطينية يوجه ضربة أخرى لإسرائيل، وفق ماجاء في قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأضافت الصحيفة، أن إسرائيل باتت تعاني عزلة دولية متزايدة وحكم العدل الدولية يزيد الإدانة التي واجهتها بسبب الحرب التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت محكمة العدل الدولية عقدت اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث تصدر المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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