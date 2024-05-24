أحمد حلمي يستعد لعرض مسرحية "ميمو" في مصر

أعلن الفنان أحمد حلمي، عن عرض مسرحيته “ميمو” في مصر، والتي سبق وأن عرضها عدة مرات في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتب حلمي، منذ قليل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عرض مسرحية ميمو على مسارح مصر وذلك في عيد الأضحى.

جدير بالذكر أن مسرحية ميمو تضم العديد من الفنانين مع أحمد حلمي، منهم: هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وتحت قيادة المخرج هشام عطوة.

وعُرضت مسرحية ميمو حتى الآن في عدة مُدن بالمملكة العربية السعودية منها الدمام، مدينة جدة، مدينة الرياض، مدينة أبها، مدينة الطائف، ورفعت كل العروض لافتة "كامل العدد" .