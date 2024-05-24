سكرتير عام البحر الأحمر يتفقد حلقة السمك بالميناء ومجمع خدمات الدهار

تفقد اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر عددًا من المشروعات القومية وذلك استعدادا لاستقبال زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

اشار البنداري إلى الدور المهم الذي تلعبه لجنة الادارة المحلية لما لها من رؤية متميزة وثاقبة نحو التطوير بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدا ان المحافظة لا تدخر جهدا في العمل والتطوير والانشاء المستمر من اجل الوصول الى ارتفاع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن باعتباره اسمى اولويات القيادة السياسية وان كل الجهات تتضافر معا للوصول لهدف الرئاسة وتكليفات مجلس الوزراء.

بدأت الجولة، بتفقد حلقة السمك بمنطقة الميناء، واشاد البنداري بالجهد المبذول معلقا على بعض الملاحظات البسيطة لتلافيها قبل الزيارة كما تم المرور على شواطئ العائلات ١ و٢ و٤ مشيدا بجميع الخدمات المقدمة للجمهور .

وزار "البنداري" مجمع خدمات الدهار والملحق المرافق له مشددا على ازاله جميع التعديات على وجه السرعة ومن يخالف التعليمات سيواجه عقوبة الغرامة الفورية

ضمت جولة السكيرتير العام ايضا على تفقد احد المولات بوسط المدينة مشيدا بمستوى نظافة الشوارع المحيطة بالمول والتواجد الامنى وإزالة كل متعلقات الباعة الجائلين مما يضفيء لمسة جمالية على المكان الذي سيعتبر دره الاسواق في المحافظة.

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