الخارجية الروسية تستدعي السفير الروسي لدى أرمينيا للتشاور

أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استدعاء الوزارة السفير الروسي لدى أرمينيا سيرغي كوبيركين للتشاور، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع الخارجية الروسية: "تم في 24 مايو الجاري استدعاء السفير الروسي لدى جمهورية أرمينيا سيرغي كوبيركين إلى موسكو للتشاور".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أن يريفان ستمتنع في العام الجاري عن المساهمة في تمويل منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وفي تعليقه على ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين أن أرمينيا لديها حلفاء موثوقون في المنظمة وأن موسكو تأمل في أن يتم تجاوز الوضع الحالي.

وصرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في 10 مايو الماضي بأن علاقات أرمينيا مع روسيا تمر بأوقات عصيبة، وألمح إلى "مسؤولية موسكو" عن ذلك. وأضاف أن بلاده لم تقم بأي خطوات خاطئة في العلاقات مع روسيا ولا يمكن للجانب الروسي إلقاء اللوم ومعاتبة يريفان بعدم وفائها بالتزاماتها، "بينما (ينطبق ذلك على روسيا نفسها) في حالات كثيرة".

وفي وقت سابق اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قيادة أرمينيا بأنها تسعى تحت ذرائع واهية إلى تدمير العلاقات مع روسيا.