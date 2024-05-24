الدفاع الروسية: 67 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال أسبوع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن 67 جنديا أوكرانيا، استسلموا للجيش الروسي، خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري. وقالت الدفاع الروسية في بيان اوردته وكالة "سبوتنك": "في غضون أسبوع، استسلم 67 جنديا أوكرانيا على خط التماس القتالي".

وأوضحت أنه "خلال الأسبوع، قامت وحدات من مجموعة القوات "الشمال"، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير قرية ستاريتسا في مقاطعة خاركوف وواصلت التقدم في أعماق دفاع العدو وهزمت القوة البشرية والمعدات المكونة من خمسة أفراد ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية وأربعة ألوية من الدفاع العسكري".

وأشار البيان إلى أنه "تم صد 23 هجوما مضادا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جلوبوكوي وتيكوي وليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف".

وبحسب البيان فإن "خسائر العدو خلال الأسبوع بلغت ما يصل إلى 1840 عسكريًا وست دبابات وثماني مركبات قتالية مدرعة و40 مركبة و37 قطعة مدفعية ميدانية".

وأضاف: "قامت وحدات المجموعة المركزية للقوات بتحسين الوضع على طول خط المواجهة واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، وصدت القوات 41 هجوما مضادا للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي ونتايلوف ونوفوكالينوفو وأومانسكوي وأوتشيرتينو وأرخانجيلسكوي وسولوفييفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".