المنتدى الدولي لتكنولوجيا المعدات الطبية "ميد تك ٢٤ " يناقش أحدث علاجات مرض السرطان

بدأت في فيينا اليوم (الجمعة) أعمال المنتدى الدولي لتكنولوجيا المعدات الطبية "ميد تك ٢٤ " والذي تستمر أعماله يومين بمشاركة أطباء وشركات ومصنعي المعدات الطبية.

وقالت إدارة المنتدى في بيان اليوم /الجمعة/ ان المنتدى يركز هذا العام على تحسين أنظمة الرعاية الصحية لمرضى السرطان، مشيرا إلى أن التكنولوجيات الطبية قادرة على إحداث تحول جذري في المعركة ضد السرطان وتنفيذ الخطة الأوروبية لهزيمة السرطان.

وأشار البيان إلى أن جلسات المنتدى الطبي تركز على أن الحلول متاحة بالفعل للوقاية من المرض واكتشافه وعلاجه وإدارته، بالإضافة إلى دعم التغييرات المهمة في نظام الرعاية الصحية.

ونوه إلى ضرورة تحقيق التكامل الواسع النطاق للتقنيات الطبية في الأنظمة الصحية في الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليل عبء السرطان بشكل كبير من خلال تحديد المرض بسرعة وتقديم تشخيصات دقيقة، واستخدام أحدث تقنيات العلاج لتقليل الآثار الجانبية وتعزيز فرص البقاء على قيد الحياة، موضحا أن الهدف هو تعزيز سلامة المرضى طوال دورة الرعاية بأكملها من خلال استخدام التقنيات الرقمية لمراقبة المرضى.

ونوه إلى ضرورة تخفيف الضغط على كل من المرضى ومتخصصي الرعاية الصحية من خلال تعزيز الكفاءة وتقليل المضاعفات ومن خلال القيام بذلك يساهم أيضًا في بناء أنظمة رعاية صحية أكثر استدامة.

يشار إلى أن المنتدى تنظمه الرابطة التجارية الأوروبية التي تمثل صناعات التكنولوجيا الطبية، من التشخيص إلى العلاج، كما تمثل الشركات المصنعة لأجهزة التشخيص والأجهزة الطبية العاملة في أوروبا.

ومن المعروف أن هناك نحو 500 ألف منتج وخدمة وحلول متاحة حاليًا من خلال صناعة التكنولوجيا الطبية، وتتراوح هذه ما بين الضمادات واختبارات الدم وأدوات السمع إلى اختبارات فحص السرطان وأجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة مراقبة الجلوكوز.

يذكر أن 32 ألف شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الطبية في أوروبا.